Севастополь возглавил рейтинг популярных городов у мужчин

Севастополь пользуется популярностью у туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU в честь Дня Защитника Отечества, решили узнать, где мужчины хотят провести отпуск, отдохнуть и набраться сил для новых трудовых свершений.
- Мужчины выбирают как мегаполисы, так и «малые» города. В десятку популярных городов у мужчин вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань, - отметили специалисты, проанализировав бронь жилья.
Топ-10 городов у мужчин в 2021 году (средняя цена аренды жилья в сутки, рубли):
Севастополь – 2134
Подольск – 1500
Геленджик – 1277
Санкт-Петербург – 1994
Сургут – 2678
Новый Афон – 1544
Красноярск – 1408
Шерегеш – 2500
Воронеж – 1728
Казань – 2916
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