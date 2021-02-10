Севастополь возглавил рейтинг популярных городов у мужчин

Севастополь пользуется популярностью у туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU в честь Дня Защитника Отечества, решили узнать, где мужчины хотят провести отпуск, отдохнуть и набраться сил для новых трудовых свершений.

- Мужчины выбирают как мегаполисы, так и «малые» города. В десятку популярных городов у мужчин вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань, - отметили специалисты, проанализировав бронь жилья.

Топ-10 городов у мужчин в 2021 году (средняя цена аренды жилья в сутки, рубли):

Севастополь – 2134

Подольск – 1500

Геленджик – 1277

Санкт-Петербург – 1994

Сургут – 2678

Новый Афон – 1544

Красноярск – 1408

Шерегеш – 2500

Воронеж – 1728

Казань – 2916

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