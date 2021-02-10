В Крыму планируют снять антиковидные ограничения с 1 марта

С марта Крым вернется к докоронавирусной жизни

В Крыму с 1 марта планируют отменить ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на штабе по противодействию коронавирусу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Если у нас будет такая динамика, мы к 1 марта откроем те виды деятельности, которые были запрещены, - отметил он. - В том числе предприниматели, которые занимались досуговой деятельностью.

Главный санврач Крыма Наталья Пеньковская добавила, что дальнейшее снижение инфицирования COVID-19 позволят снять последние ограничительные мероприятия, за исключением единичных случаев, чтобы республика начала возвращаться» к докоронавирусной жизни».

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