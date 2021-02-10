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До лета в Крыму планируют провакцинировать 800 тысяч человек

Люди записываются в очередь
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Вакцинировать нужно больше 100 тысяч человек в месяц

Вакцинировать нужно больше 100 тысяч человек в месяц

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для коллективного иммунитета в Крыму нужно провакцинировать 800 тысяч человек. Сделать это необходимо до начала лета.

- Темпы, исходя из количества вакцин, на сегодня достаточные, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.- Активность населения значительная. Если вакцина будет поступать теми партиями, как предусмотрено, мы спокойно эту вакцинацию завершим. В идеале ее надо завершить до начала летней оздоровительной компании.

В республику уже поступило 15 тысяч доз вакцин, до конца февраля ожидается 80 тысяч доз.

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