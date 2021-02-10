Моряки привезли в Керчь из загранплавания COVID-19

Прибывшие из-за границы обязаны провести 14 дней дома на карантине. Фото: Архив КП

В Крыму увеличилось количество случаев завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа. Об этом на штабе по противодействию коронавирусу сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Из Мавритании приехала группа моряков, которые сменились с судна, - уточнила она. - У 7 человек по результатам тестирования выявлена коронавирусная инфекция, все они жители Керчи.

Еще одна группа крымчан вчера прибыла из Великобритании. Они обязаны провести 14 дней на домашней самоизоляции под контролем МВД.

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