Возле симферопольского медцентра им. Семашко откроют новый разворот

Новый разворот пока будет работать в тестовом режиме Фото: Юлия НУРКАЕВА

Недалеко от медцентра им. Семашко откроют новый разворот, это поможет пациентам и врачам больницы экономить время в дороге. Сейчас, чтобы добраться из клиники в город нужно проехать около 6 километров в сторону Джанкоя.

Новый разворот пока будет работать в тестовом режиме, сообщил глава Комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

- Для того, чтобы добраться в Симферополь, пациентам и медикам приходится ехать лишних 6 километров в сторону Джанкоя до ближайшего разворота. Это крайне неудобно, плюс добавляет лишний пробег для «Скорой помощи», - заявил Бабашов.

Разворот сделают напротив центрального въезда в медцентр, водители смогут им воспользоваться уже до конца текущей недели.

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