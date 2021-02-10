Возле симферопольского медцентра им. Семашко откроют новый разворот

Новый разворот пока будет работать в тестовом режиме
Фото: Юлия НУРКАЕВА
Недалеко от медцентра им. Семашко откроют новый разворот, это поможет пациентам и врачам больницы экономить время в дороге. Сейчас, чтобы добраться из клиники в город нужно проехать около 6 километров в сторону Джанкоя.
Новый разворот пока будет работать в тестовом режиме, сообщил глава Комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
- Для того, чтобы добраться в Симферополь, пациентам и медикам приходится ехать лишних 6 километров в сторону Джанкоя до ближайшего разворота. Это крайне неудобно, плюс добавляет лишний пробег для «Скорой помощи», - заявил Бабашов.
Разворот сделают напротив центрального въезда в медцентр, водители смогут им воспользоваться уже до конца текущей недели.
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