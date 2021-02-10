В Крыму за сутки COVID-19 заболело 147 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки зафиксировали 147 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 14 из которых болезнь развилась бессимптомно.

Из общего числа заболевших 93 человека самостоятельно обратилось к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 52 выявили среди тех, кто общался с ранее инфицированными. Последние 2 COVID-положительных приехали из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 тысячи 200 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму выздоровело 29 тысяч 198 человек. Умерло за этот же период 832 человека.

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