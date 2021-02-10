В Крыму скончалось еще 6 коронавирусных больных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму скончалось еще 6 COVID-положительных пациентов. Таким образом, количество умерших с начала пандемии достигло 832 человек.

Напомним, в Крым новой коронавирусной инфекцией заболело 147 человек, у 14 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных 93 самостоятельно обратилось к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 52 выявили среди тех, кто контактировал с ранее зараженными. Последние два больных коронавирусом приехали из-за границы.

За сутки в Крыму провели 3 тысячи 200 тестов на COVID-19. За весь период с начала пандемии болезнь успешно побороло 29 тысяч 198 жителей региона.

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