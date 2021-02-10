Первую дозу «Спутника V» получили 18,5 тысяч крымчан

По плану прививочная кампания должна охватить 800 тысяч человек. Фото: Архив КП

В Крыму первую дозу «Спутника V» получили 18 тысяч 436 человек. Об этом на штабе по противодействию коронавирусу сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- В Крым поступило 38 тысяч 735 доз вакцины «Спутник V» и они распределены в 31 медорганизацию, - уточнил он. - В ближайшие дни поступит 9 тысяч 800 доз дополнительно.

В очередь на иммунизацию записались около 15 тысяч крымчан, в арсенале - 20 тысяч доз вакцины, чего достаточно для удовлетворения потребности. Выездная прививочная кампания организована на предприятиях «Вода Крыма», «Крымский Титан», «Джанкойский молокозавод», аэропорт «Симферополь», в психоневрологических интернатах.

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