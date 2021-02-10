В Крыму сократили количество коек для больных коронавирусом

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В Крыму начали сокращать количество коек, которые ранее развернули для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- По приказу Минздрава республики, был сокращен коечный фонд на 280 мест. Так, 130 коек убрали в санатории «Прибой», 100 - в Ленинской центральной районной больнице и 50 коек – в Красногвардейской районной больнице. Также планируется сократить 169 коек в стационарных условиях в Бахчисарайской ЦРБ и перевести больницу в штатный режим работы, - заявил Александр Остапенко.

За прошлую неделю госпитализировали 374 человека с коронавирусом. По данным министра здравоохранения РК, отмечается снижение количества госпитализаций на 99 человек (21%). Кроме того, снижается количество требующих госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями. Так, за неделю госпитализировали 125 человек. Это на 64 меньше, чем на прошлой неделе.

На данный момент в стационарах Крыма развернуто 3084 койки, из них 2260 - для лечения пациентов с коронавирусом. Остальные для тех, кто лечится от пневмонии.

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