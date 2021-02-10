В Керчи построят девятиэтажку для депортированных граждан. Фото: Архив "КП"

Для депортированных граждан власти Керчи планируют построить одноподъездный девятиэтажный дом. Сейчас идет освоение площадки: рабочие устанавливают ограждения и создают временные дороги. После по плану – рытье котлована.

- Представитель застройщика показал проект, который прошел Главгосэкспертизу, получено заключение. При строительстве дома предусмотрена перекладка инженерных сетей. Отопление, водопровод, канализация – все сети будут заменены на новые, - цитирует Крым 24 главу администрации Керчи Сергея Бороздина.

Планируется также благоустроить придомовую территорию, установить детские игровые комплексы и создать 75 парковочных мест.

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