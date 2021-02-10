Крым может пострадать из-за непогоды в конце недели

В конце недели на полуострове обещают резкое похолодание Фото: Архив "КП"

Жителей Крыма предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за непогоды в некоторых районах полуострова, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В институте отметили, что в первую очередь из-за непогоды могут возникнуть проблемы с нарушением систем жизнеобеспечения населения Камчатского края, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края и всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, МЧС уже предупреждали о том, что во многих регионах полуострова возможны осадки и сильный ветер. А в конце недели – похолодание.

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