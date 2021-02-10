Масочный режим в Крыму останется минимум до конца года, - Аксенов

Масочный режим останется в Крыму до конца года Фото: Виталий ПАРУБОВ

Масочный режим в Крыму продлится еще как минимум до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на оперативном штабе по недопущению распространения коронавируса.

- Соблюдать масочный режим и проводить необходимые дезинфекционные мероприятия нужно будет еще как минимум до конца года, - заявил Аксенов.

Также глава региона отметил, что к 1 марта при снижении уровня заболеваемости будут сняты ограничения на работу коммерческих предприятий, деятельность которых была запрещена из-за пандемии коронавируса. Это, прежде всего, предприниматели, которые занимались досуговыми мероприятиями.

Аксенов подчеркнул, что в последние недели в Крыму зафиксировали снижение количества заболевших коронавирусом. Однако для уверенного прохождения курортного сезона нужно провакцинировать до 800 тысяч человек, отметила главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

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