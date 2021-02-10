В Евпатории двум приятелям грозит до 12 лет тюрьмы за сбыт наркотиков. Фото: Архив "КП"

Сотрудники правоохранительных органов Евпатории во время отработки оперативной информации перекрыли канал сбыта наркотических веществ. Подозреваемым в торговле и распространении – двум 25-летним жителям курортного города – грозит до 12 лет лишения свободы.

Местоположение тайников, куда прятались вещества, молодые люди показали во время допроса. Из них полицейские изъяли в общей сложности 52 свертка.

- Эксперты подтвердили, что часть переданного на исследование вещества является синтетическим наркотиком, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Координаты тайников приятели размещали на специализированных сайтах, получая за это деньги. Расфасовкой подозреваемые занимались в заброшенном здании, где во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли инструменты.

Против жителей Евпатории возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств.

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