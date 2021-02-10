В Крыму за год сократилось количество жертв ДТП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На крымских дорогах за прошлый год погибло 265 человек, что на 15 жертв меньше, чем в 2019 году.

- В 2020 году зафиксирована 1 тысяча 693 ДТП, в которых погибло 265 человек, 2 тысячи 190 пострадали. Треть происшествий совершается в ночное время, ночью совершается больше ДТП с участием пешеходов, - сообщил на пресс-конференции в Симферополе начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.

Он отметил, что в 87 авариях, произошедших в январе 2021 года, погибло 20 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50