С автолюбителями Крыма не планируют «играть в ловушки» на «Тавриде»

С крымскими автолюбителями не планируют «играть в ловушки» на «Тавриде». Фото: Архив "КП"

Руководство крымского отделения Госавтоинспекции заверило, что не планирует устанавливать мобильные камеры фиксации следом за стационарными.

- Я еще раз говорю: я не собираюсь играть в ловушки. Как только заработают в автоматическом режиме стационарные комплексы, треноги с трассы «Таврида» уйдут и будут работать на других участках, - подчеркнул во время пресс-конференции в Симферополе начальник УГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко.

Камеры видеофиксации нарушений уже установлены на разных участках главной транспортной артерии Крыма. Но устройства работают в тестовом режиме, поскольку идет наладка механизма работы.

Напомним, допустимую скорость движения автомобиля по трассе «Таврида» планировали увеличить после установки средств контроля.

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