В Алуште вводят жесткий график подачи воды из-за обмеления водохранилища

Тестовый график почасовой подачи воды будет действовать 17, 18 и 19 февраля. Фото: globallookpress.com

В Алуште с 17 февраля начнут подавать воду по часам. Новый график будет действовать в тестовом режиме. На постоянный город перейдет после 25 февраля.

Ограничения подачи воды связаны с нехваткой запасов в Изобильненском водохранилище, рассказала глава администрации города Галина Огнева.

Объем Изобильненского водохранилища на сегодня составляет 2 миллиона 800 кубических метров, полный его объем - 12 миллионов 690 кубических метров.

Ежедневно в водоем приходит 20 тысяч кубометров, расход такой же. Поэтому запаса воды на долге не хватит, ведь он попросту не растет. Часть воды для города сейчас берется из активного источника Джур-Джур.

Тестовый график почасовой подачи воды будет действовать 17, 18 и 19 февраля. Алуштинцы получат воду с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. Переход на утвержденный график подачи воды состоится 25 февраля.

- Очень прошу экономить воду. Не нужно наполнять огромные емкости, а потом сливать. Если мы не увидим экономии, придется еще больше сокращать время подачи воды, - заявила глава администрации.

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