На въезде в столицу Крыму смяло автомобиль марки «LADA Приора». Фото: Архив "КП"

В социальных сетях набирает популярность ролик ДТП, произошедшего на Московском шоссе в районе въезда в Симферополь.

Судя по кадрам с места происшествия, больше всего в аварии досталось автомобилю марки «LADA Приора».

- Что-то Приору после удара сильно смяло, - комментирует видео один из пользователей соцсетей.

Причина аварии и есть ли пострадавшие – неизвестно.

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