На прием к специалистам нужно ехать в Симферополь или идти в частную клинику. Фото: Архив КП

Глава Крыма Сергей Аксенов заподозрил сговор на рынке медицинских услуг. Прием узких специалистов идет в частных клиниках на платной основе, тогда как в государственных ставки нефрологов и отоларингологов остаются вакантными.

- Мы видим, какой пошел перекос, и там, где нет активной позиции должностных лиц, расцениваю это как халатность и желание умышленно занижать присутствие на рынке, чтобы дать возможность заработать частным клиникам, - подчеркнул Аксенов.

По его словам, средства на приобретение жилья для врачей узкого профиля в республике запланированы. Если возникнет дополнительная потребность, деньги изыщут. Но от каждого главврача требуется информация, каких специалистов не хватает в учреждении и что сделано, чтобы их привлечь. Первые результаты должны быть озвучены на совещании в пятницу 12 февраля.

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