Ураганный ветер и метели: какой в Крыму будет погода на выходных

В Крыму на выходных ожидаются морозы, метели и ураганный ветер. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Крым конец рабочей недели принесет сильные дожди, переходящие в мокрый снег, и ураганный ветер. Столь резкая смена погоды связана с прохождением над полуостровом арктического холодного воздуха.

- В Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах до 35 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Жителям и гостям региона также стоит быть готовыми к понижению температуры воздуха на 10-13 градусов. Всю следующую неделю температура будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

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