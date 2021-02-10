Избирательная кампания в Крыму стартует в условиях ковидных ограничений

Избирательную кампанию предстоит вести в условиях ограничений Фото: Анна КИРИЕНКО

Избирательная кампания в Крыму по выборам депутатов Государственной думы стартует в условиях ковидных ограничений. Перед руководством республики стоит задача, как правильно и безопасно вести агитационный процесс.

- Не нужно забывать, что у нас в этот период еще и выборная кампания, - напомнил на штабе по противодействию коронавирусу спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. - С середины февраля начинаются процессы по предварительному голосованию в партии «Единая Россия» и с марта начинаем полный цикл.

Напомним, с марта в Крыму намерены снять большинство антиковидных ограничений, исключая социальную дистанцию и масочный режим. В этом году единый день голосования по выборам назначен 19 сентября.

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