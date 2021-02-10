Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для проведения операций НАТО

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Украина предложила использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций НАТО. Такое предложение озвучил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи с Патриком Тернером, заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования.

В пресс-службе министерства инфраструктуры Украины отмечают, что страна придерживается выбранного курса на интерграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. И одно из важных направлений - участие Украины в программе Североатлантического альянса по обмен данными о воздушном движении.

- Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, - заявил украинский министр.

Кроме того, стороны обсудили процесс подготовки совместных учений НАТО и Украины в Черном море.

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