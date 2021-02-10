Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на сетях. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

У жителей некоторых районов Симферополя возникнут перебои с водоснабжением в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения.

Так, жителям улиц Раздольная, Вильямсона, Степная, Дружбы, Чередниченко, Чокрак, а также прилегающих улиц и переулков стоит быть готовыми к отклонениям от графика.

Сроки устранения аварии в пресс-службе предприятия «Вода Крыма» не уточняются.

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