В Симферополе и Севастополе 11 февраля частично отключат электричество

Электричество отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 33, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68а, 68а/4, 68б, 70а/2;

ул. Офицерская, 2а, 4, 12д, 12е;

ул. Трубаченко, 2/70а;

бульвар Ленина, 15/1;

ул. Азовская, 30-66(чет), 33-71(нечет);

ул. Генова, 43; ул. Локомотивная, 26-30(чет), 27-55(нечет);

пер. Проводников, 64-86(чет), 65/121-87(нечет);

Проводников проезд, 2-12(чет), 3-45, 53б;

ул. Тюльпанная, 1, 21-29(нечет);

ул. Леси Украинки, 104-126(чет), 117-145(нечет), 121/65

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Хрусталева 74,74 А,72-Ж

с 9.00 до 17.00

Мекензиевы Горы: пер. Кривой 2,6-8,1-3,7-9; пер Сенной 6,1,5,11; туп. Северный 2-4,1-5; ул. Кооперативная 4,5,9,13-21; ул. Морских Пехотинцев 28-А,4-А,12-24,28,3-А; ул. Приятная 58; ул. Путейская 5; ул. Сенная 6,10-12,20,26; ул. Энергетиков 8-А; ул. Родниковая 2,10,3-9,13-19

село Терновка: ул. Подгорная 6-18,5-19; ул. Студенческая 14-46,13-45

с 8.00 до 17.00

Храм Воскресения Христова (Форосская церковь)

с 8.00 до 16.00

ул. Катерная 47

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