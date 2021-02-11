Погода в Крыму: 11 февраля без осадков и тепло до +17

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. День пройдет на теплой волне, но затем столбик термометра резво поползет вниз - завтра будет холодным и неуютным.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 17 м/с. Днем тепло до +17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +16°.

Температура воды в Черном море +9°…+10°.

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