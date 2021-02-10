В Крыму пройдет Всероссийский конкурс «Герои Великой победы». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей и гостей Крыма приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Герои Великой победы», который проходит в регионе уже в седьмой раз.

- На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии, тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания, - цитирует Крымская газета пресс-службу Мининформа РК.

В ведомстве также добавили, что возрастных ограничений нет – принять участие могут все желающие, и каждый получит «Сертификат участника конкурса».

Итоги конкурса будут подводить в сентябре, а торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре. Лучшие работы будут напечатаны в книге. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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