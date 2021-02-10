За воровство металлических баков жителю Алушты грозит 5 лет тюрьмы. Фото: Архив "КП"

Вор из Алушты похитил два крупных металлических бака объемом 10 тонн и 1000 литров с дачи жительницы Симферополя.

- Нанесенный ущерб заявительница оценила в 30 тысяч рублей, - цитирует Крымское информационное агентство пресс-службу МВД по РК.

Грабителя задержали по горячим следам. В содеянном 35-летний безработный житель Алушты сознался, пояснив, что баки сдал на металлолом.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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