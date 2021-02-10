Жители Евпатории просят вновь пустить трамвай вдоль моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уникальный трамвайный маршрут, проходящий вдоль моря к пансионату «Береговой» под Евпаторией, неравнодушные местные жители предлагают восстановить, сообщает ForPost. Однако пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

Туристическую достопримечательность закрыли в 2014 году. Трансформаторную подстанцию и депо с трамваем из двух вагонов передали Министерству имущественных и земельных отношений Крыма. Рельсы же находятся в собственности пансионата, который на данный момент выставлен на торги.

- Были арендаторы, которые были согласны взять и восстановить данную железную дорогу. По их подсчетам, на это требовалось около пяти миллионов рублей, но у них не получилось с арендой, и они ушли, - отметил в интервью изданию глава администрации поселка Молочное Денис Плохих.

С просьбой вновь запустить туристический маршрут председатель Молочненской администрации обратился к главе Крыма Сергею Аксенову. Однако пока о путешествиях вдоль моря на трамвае можно только мечтать.

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