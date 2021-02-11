Ялта возглавила топ-10 самых романтичных городов

Набережная имени В.И. Ленина- это визитка Ялты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где влюбленные планируют отдыхать в феврале. Рейтинг посвятили Дню Святого Валентина, 14 февраля.

- Ялта – самый романтичный город для lovestory-путешествий. Четверть пар едут на ЮБК, чтобы сказать «люблю», отпраздновать годовщину знакомства или бракосочетания, - сообщили специалисты, проанализировав данные брони жилья в февраля туристами, которые путешествую в паре.

Топ-10 городов для lovestory-путешествий (средняя цена аренды жилья за сутки в рублях):

Ялта – 2963

Сочи – 2095

Санкт-Петербург – 2602

Москва – 2662

Казань – 1795

Красноярск – 2199

Нижний Новгород – 2955

Кисловодск – 1701

Суздаль – 3815

Екатеринбург – 2120

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