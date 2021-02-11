Ялта возглавила топ-10 самых романтичных городов

Набережная имени В.И. Ленина- это визитка Ялты.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где влюбленные планируют отдыхать в феврале. Рейтинг посвятили Дню Святого Валентина, 14 февраля.
- Ялта – самый романтичный город для lovestory-путешествий. Четверть пар едут на ЮБК, чтобы сказать «люблю», отпраздновать годовщину знакомства или бракосочетания, - сообщили специалисты, проанализировав данные брони жилья в февраля туристами, которые путешествую в паре.
Топ-10 городов для lovestory-путешествий (средняя цена аренды жилья за сутки в рублях):
Ялта – 2963
Сочи – 2095
Санкт-Петербург – 2602
Москва – 2662
Казань – 1795
Красноярск – 2199
Нижний Новгород – 2955
Кисловодск – 1701
Суздаль – 3815
Екатеринбург – 2120
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