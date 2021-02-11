Подрядчика строительства аэропорта «Симферополь» оштрафовали за «серую» зарплату китайским рабочим

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Подрядчика строительства аэропорта «Симферополь» оштрафовали, поскольку компания выплачивала зарплату иностранцам наличными.

Как сообщили в пресс-службе УФНС России по РК, предприятие в 2018-2019 годах наняло сотрудников из Китая. Однако зарплату рабочим платили наличными, в кассе. Подрядчика оштрафовали на 18,5 миллиона рублей. Штраф был выплачен в полном объеме.

В ФНС напомнили, что работодатели, нарушающие валютное законодательство, будут привлечены к административному правонарушению по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Штраф составит от 75% до 100% от суммы незаконной финансовой операции.

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