Коронавирус в Крыму: плюс 149 заболевших за сутки

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В Крыму за сутки коронавирус подтвердили у 149 человек. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 23 человека переносят инфекцию бессимптомно, 104 пациента самостоятельно обратились за медпомощью, 42 – ранее контактировали с зараженными, три случая завезли из-за рубежа.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 33 977 человек. Выздоровели 29 613 человек, скончались 832 человека.

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