В Крыму ожидается аномальное похолодание

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В Крыму в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму, с 13 по 18 февраля температура воздуха опустится до 13 градусов мороза в связи с вторжением арктического холодного воздуха.

Синоптики предупредили, что возможен дождь, переходящий в снег. Местами возможна метель, а также сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица.

- Ожидается очень сильный северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах до 35 метров в секунду. Температура воздуха резко понизится на 10-13 градусов. Ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы, - привели в МЧС прогноз Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, днем будет до -5 градусов мороза, а ночью – до -13-ти.

В МЧС порекомендовали во время похолодания не выходить и не выезжать в горно-лесную местность, а также не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

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