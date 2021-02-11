В Керчи пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры

Звонок о происшествии поступил на пульт спасателей в три часа ночи. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В квартире многоэтажного дома Керчи 11 февраля произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в три часа ночи.

Оказалось, что огонь распространился на первом этаже дома по улице Орджоникидзе. Спасатели тут же направились на место происшествия.

Войдя в помещение МЧСники обнаружили горящие вещи и диван.

- Когда спасатели обследовали задымленное помещение, то нашли 85-летнюю хозяйку квартиры, которая уже не могла самостоятельно дышать. Пострадавшую вывели на улицу, сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в Керченскую городскую больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар удалось потушить через полчаса - в половине четвертого ночи. Причины возгорания выясняются.

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