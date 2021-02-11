В Евпатории пьяный муж ранил ножом супругу и не пускал к ней медиков

Росгвардейцам пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы во двор дома приехал наряд. Фото: Пресс-служба Крымской Росгвардии

Крымским росгвардейцам пришлось самостоятельно помогать врачам, чтобы они смогли оказать помощь раненной женщине, сообщили в пресс-службе крымской Росгвардии.

Сам инцидент произошел в Евпатории в многоквартирном доме. Один из жителей квартиры во время ссоры с женой ранил ее ножом в грудную клетку. Женщине вызвали скорую, но пьяный муж решил преградить путь медикам. Расставив руки, он с криками бросился на машину скорой помощи.

Росгвардейцам пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы во двор дома приехал наряд. Мужчину задержали и передали в полицию, а женщину госпитализировали с ножевым ранением.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50