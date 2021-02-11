Водитель грузовика едва не вылетел с Крымского моста

Большегруз едва не выпал за ограждение. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/Вконтакте

Проезжая Крымский мост, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на ограждение. Фура едва не свалилась за пределы транспортного перехода.

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Авария не повлияла на движение транспорта по Крымскому мосту. Трафик идет в штатном режиме.

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