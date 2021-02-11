В Симферополе и Ялте сворачивают мобильные госпитали для ковидных

Временные госпитали поставили в Крыму в конце декабря. Фото: страница Сергея Аксенова/Facebook

В Крыму сворачивают мобильные госпитали для больных коронавирусом. Выполнение задач по оказанию помощи крымчанам закончено. Медицинские специалисты Министерства обороны РФ возвращаются на материк.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вспомнил, как быстро были развернуты госпитали, когда республика нуждалась в дополнительной помощи. - В Симферополе и Ялте сворачивают пункты, которые в декабре, по поручению Владимира Путина, поставили в кратчайшие сроки для борьбы с коронавирусом, - отметил Аксенов, передает Крымское информационное агентство.

Глава республики выразил благодарность личному составу медицинских отрядов Южного военного округа и ЧФ.

- Хочу сказать спасибо, что оказали крымчанам высококвалифицированную медицинскую помощь. В наше время - это огромный вклад в борьбу с пандемией, - заявил Сергей Аксенов.

Напомним, госпитали для больных коронавирусом поставили в Ялте и Симферополе 24 декабря 2020 года военные, по поручению президента Владимира Путина. Тогда специалисты обустроили в двух городах 200 дополнительных коек. Сейчас республика больше не нуждается в них, заболеваемость пошла на спад.

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