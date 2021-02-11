Юные крымчане совершили рекордное количество поездок за неделю, оплаченных детскими картами

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За первую неделю февраля в общественном транспорте Крыма совершили 70 тысяч поездок, оплаченных детскими банковскими картами. Из них более 42 тысяч поездок совершены с помощью льготных детских карт.

Как сообщили в банке РНКБ, на сегодняшний день выпустили больше 50 тысяч детских карт, с помощью которых можно оплачивать проезд. Оформить такую карту может взрослый ребенку от 6 до 18 лет. Она будет дополнительной к собственной банковской карте.

Вице-премьер РК Евгений Кабанов напомнил, что до 1 апреля текущего года детский проезд в общественном транспорте составляет 15-17 рублей вне зависимости от способа оплаты (наличный или безналичный).

- Это сделано для того, чтобы каждый родитель смог оформить детскую карту РНКБ для оплаты проезда школьников! Взрослым тоже советуем оплачивать проезд безналичным способом, таким образом сумма проезда составит 17 рублей вместо 22, - заявил Евгений Кабанов.

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