Дорогу к памятнику «Крепость Керчь» заасфальтируют до декабря

Экскурсионные автобусы могут подъехать к крепости только в сухую погоду. Фото: Архив КП

Автомобильный проезд к памятнику истории и фортификации «Крепость Керчь» заасфальтируют до декабря. Двухполосную дорогу общей протяженностью 5,5 км строят по ФЦП.

- Документы по согласованию планировки территории направлены в Госкомрегистр, - сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. - После получения выписки будет подготовлен договор на безвозмездное пользование, и Крымавтодор приступит к работам.

Согласно контракту, все работы будут завершены к 1 декабря 2021 года. Стоимость работ 240 миллионов рублей.

Уникальный памятник XIX века занимает территорию в 400 га и входит в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Сейчас в крепости проводят экскурсии, но подъезд к ней идет по грунтовой дороге.

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