Новый медцентр на 440 коек в Ялте построит дочерняя компания «Ростеха»

Фото: Архив "КП"

В Ялте дочерняя компания «Ростеха» построит новый медцентр на 440 мест. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

- «Ростех» спроектирует, построит и оснастит современным медицинским оборудованием многопрофильный медицинский центр (Федерального медико-биологического агентства) в Ялте. Реализацию объекта осуществляет специализированная дочерняя структура госкорпорации - ООО «РТ-СоцСтрой», - говорится в сообщении.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее о строительстве нового медцентра в Ялте сообщил глава РК Сергей Аксенов. В больнице будет 440 коек и 120 мест дневного стационара. В ней будут лечить и взрослых, и детей. 300 миллионов выделено на проектирование, документацию составят до конца года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50