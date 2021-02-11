Под Симферополем отремонтируют несколько участков дорог

Общая сума контракта на ремонт дорог под Симферополем - 676 миллионов рублей Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферопольском районе ремонтом нескольких участком межмуниципальных дорог займется компания «ВАД».

- Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по объектам, - говорится в распоряжении главы Крыма.

В частности, до конца года планируется отремонтировать 7 километров дороги Симферополь-Джанкой от объездной крымской столицы до трассы «Таврида». Также ремонту подлежит 10 километров дороги Красноперекопск-Симферополь в районе поселка Гвардейское Симферопольского района. Еще три километра дорожного полотна отремонтируют в районе поселка Родниковое на выезде из Симферополя и 5,5 километра дороги - в районе села Скворцово.

Общая сума контракта - 676 миллионов рублей.

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