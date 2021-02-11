За два года в крымской столице облагородят десять скверов

Первые работы планирую начать уже весной. Фото: Александра Тимощенко

В крымской столице за два года планируют облагородить десять общественных территорий по особому соглашению между правительством Крыма и Москвой, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

В число территорий попали как центральные площади города, так и отдаленные от центра районы.

- В частности, в текущем и следующем году преобразятся площади Ленина, Куйбышева, скверы Казанский и имени Дыбенко, на улицах Балаклавская, Киевская, Данилова и Селим-Герай, бульваре Франко, а также общественная территория на улице Залесская, - отметили в пресс-службе.

Будущие проекты по благоустройству городских улиц уже разработаны. Осталось согласовать их с главным архитектором и руководством республики. Первые работы планирую начать уже весной.

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