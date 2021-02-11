На стройки объектов крымского Минздрава завезут рабочих из соседних регионов

На строительные и ремонтные работы не хватает рук. Фото: Архив КП

Дефицит рабочих рук тормозит масштабные работы по ремонту и строительству объектов здравоохранения в Крыму. В этом году предстоит освоить 15,2 миллиарда рублей - 3,6 миллиардов с 2020 года и 11,6 миллиардов текущего.

- Видим дефицит по капитальным объектам здравоохранения в районе 2 -2,5 тысяч рабочих, - отметил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Сейчас ведем переговоры с соседями из Южного федерального округа, чтобы мобилизовать подрядчиков. Дефицит кадров у нас присутствует.

Расчет властей идет на возможность подрядчиков работать как единому исполнителю услуг без конкурсный процедур. Стабильным и ответственным Совмин готов передать крупные объекты, которые обеспечат загрузку предприятия на 3 года. Передавать госконтракты по договорам субподряда в Крыму запрещено.

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