Жителей Ялты напугала креативная реклама ресторана

Фото: Алекс Кедми/Вконтакте

Зимой, когда туристов не так много, жителей Ялты трудно чем-то удивить. Привычные серые будни лишь изредка озаряются лучами солнца и показателями +15 на столбике термометра. Но даже самых стойких горожан можно привести в чувство, если подойти к делу творчески.

С начала прошлой недели, на Московской улице на одном из рекламных экранов стали крутить ролик о возможностях нового ресторана. За основу взяли не показушные картинки блюд, а кадры из фильма ужасов «Звонок». Со стороны идея может показаться скучной, но вот, когда вы идете по набережной и думаете о чем-то своем, слова «Осталось семь дней», сказанные хриплым голосом непонятно откуда, заставляют вздрогнуть он неожиданности.

В поисках источника натыкаешь на экран, где написано: «Через 7 дней голод умрет»… Хорошая аналогия, с учетом того, что район доставки компания «Мияги.Family», которая разметила рекламу, обещает сделать по всей Большой Ялте. Заявление, конечно, громкое, но и кредит доверия у крымчан к ресторану имеется. К слову, рекламный ролик попал в объективы камер очевидцев, и криповое видео засветилось в социальных сетях.

«Наконец-то нормальная доставка будет в Ялте. Мияги! Мы тебя ждем»; «Скорей бы»; «Это самая крутая доставка в Крыму! Обязательно попробуйте», - пишут комментаторы.

Ялтинцы активно обсуждают рекламу в соцсетях

За несколько дней ролик посмотрели около 15 000 человек, а в комментариях стали появляться не только хвалебные отзывы, но и шутки.

«Это днем так еще нормально, а вечером мы шли, чуть кирпичей там не наложили»; «А вы разве не знали, что через 7 дней прилетят марсиане и поработят Землю?» - пишут пользователи.

Как именно будет работать доставка по Большой Ялте, компания не раскрывает. Но, судя по работе в Севастополе и Симферополе, заказы доставят вовремя. Жаль только, что реклама в стиле «Звонка» просуществовала недолго. Хоть какой-то был заряд бодрости в эти серые дни.