Агрессивных собак со всего Крыма отправят на свиноферму пожизненно

Для содержания животных подготовят все условия. Фото: Алексей ФОКИН

Бывшая свиноферма под сакским селом Сизовка превратится в место для содержания агрессивных собак со всего Крыма. Ее переоборудование под вечный приют для животных идет полным ходом.

Как сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, здание свинофермы подключено к энергосетям, прорабатывается вопрос финансирования проекта из государственного бюджета.

Что касается приюта для животных на улице Крымской Правды в Симферополе, то до сегодняшнего дня не сдана в эксплуатацию даже первая его очередь.

- По информации администрации Симферополя, планируемые сроки сдачи в эксплуатацию первой очереди приюта и передачи в собственность республики после первого квартала 2021 года, - информирует Рюмшин.

При этом министр отмечает, что запланированные сроки сдачи первой очереди объекта будут существенно смещены.

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