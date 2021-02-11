В Коктебеле начали реставрировать Дом Волошина

Фото: "Крымская газета"

В Доме Волошина в Коктебеле начались реставрационные работы. Рабочие будут менять деревянные конструкции и прохудившиеся участки кровли, также планируется установка водоотвода.

Руководство музея в комментарии «Крымской газете» сообщает, что последний ремонт проводился в 2004-2005 годах, но реставрация была некачественной.

- Через 15 лет приходится менять все. Все деревянные балконы, террасы, лестницы, нашу знаменитую вышку, которая венчает крышу дома, - отмечает заведующая отделом научно-экспозиционной и организационной работы Татьяна Свидова.

Во-первых, рабочие использовали в работе сырую древесину, которую хранили под открытым небом. Во-вторых, вместо долговечных лиственницы и дуба, положили недолговечную сосну.

Помимо этого, за годы прохудилась черепица «татарка», которая украшает крышу Дома Волошина. Чтобы заменить некоторые участки, нужно искать именно черепицу времен Гражданской войны в России, когда работал кирпичный завод в Отузах (поселок Щебетовка близ Коктебеля). Аутентичные материалы приходится искать по всем деревням и городам, где сохранилась черепица «татарка».

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