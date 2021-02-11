Недоделанные дворы Симферополя обещают привести в порядок к 15 февраля

В прошлом году на благоустройство правительтсво Москвы вделило Крыму 4,8 миллиарда рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

Оставшиеся с прошлого года недоделанные дворы Симферополя закончат к 15 февраля. Акты готовности общественных пространств должны заверить уполномоченные жильцами представители многоквартирных домов.

- У нас обязательства взяты, что мы до 15 февраля завершим все работы, - напомнил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.- Все акты должны быть подписаны и согласованы со старшими домов.

Запланированные на этот год придомовые пространства и общественные территории уже получили одобрение главного архитектора РК и согласованы с общественниками. Работы по благоустройству предстоит выполнить до 1 июля.

Напомним, в этом году правительство Москвы напарвит в Крым 2,9 миллиарда рублей на благоустройство городов.

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