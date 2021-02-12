Погода в Крыму: 12 февраля снег, метель, гололедица и очень сильный северо-западный ветер до 30 м/с.

В ненастье опасно отправляться в походы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о резком похолодании - в наш южный край заглянул арктический холодный воздух. Гость щедро одарит Крым ненастьем. Нас ждет снег, метель, гололедица и очень сильный северо-западный ветер до 30 м/с.

- В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный до 20 м/с. Во второй половине дня сильное похолодание до -3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром, днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер днем северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, с понижением к вечеру до 0°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь, переходящий в снег, временами очень сильные осадки, метель, туман, гололедица. Ветер днем северо-западный до 30 м/с. Во второй половине дня сильное похолодание до -2°. Температура воды в Черном море +9°…+10°.

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