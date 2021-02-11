Житель Воронежа отправится в одиночный велопробег от Симферополя до Сочи

Владимиру предстоит проехать 700 километров. Фото: Группа информационной поддержки РДКМ им. В. Перевощикова

Житель Воронежа Владимир Сафонов 14 февраля оправится в одиночный велопробег по югу России. Он проедет от Симферополя до Сочи в поддержку Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Заезд приурочен к Международному дню детей, больных раком. Ежегодно во всем мире его отмечают 15 февраля. Помимо этого спортсмен подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Парень планирует проехать на велосипеде вокруг света меньше чем за 80 дней.

Изначально 19-летний Владимир занимался бегом, несколько лет назад ему даже удалось самостоятельно подготовиться к марафону, где пробежал 42 километра. Дальними поездками на велосипеде стал заниматься случайно. Изначально житель Воронежа просто захотел научиться управлять легким самолетом. Но не знал, как добраться на урок, аэропорт находился в 100 километрах от его дома.

Долго не раздумывая парень взял свой велосипед и преодолел первую длинную дистанцию в своей жизни. Следующий заезд спортсмена составил уже 400 километров - от Москвы до Воронежа. Эту поездку он посвятил дню рождения подруги.

В этот раз Владимиру предстоит проехать 700 километров - от Симферополя по Крымскому мосту через Анапу, Новороссийск, Туапсе до Адлера и Сочи. Таким образом молодой человек хочет привлечь внимание к теме донорства костного мозга и лечения рака в России.

Оказывается от рака умер дядя спортсмена и друг детства, с которым парень сидел за одной партой.

- Недавно я прочитал еще и пост Олега Тинькова, который борется с лейкемией. Ему пришлось перенести пересадку костного мозга, чтобы получить шансы на жизнь. В своем обращении он поднял проблему нехватки доноров костного мозга в России. Я связался с Национальным регистром доноров костного мозга им. Васи Перевощикова, который занимается этой проблемой. В голову пришла мысль устроить благотворительный велопробег. Надеюсь, что мои заезды помогут людям, - объяснил Владимир Сафонов.

Парень сам стал добровольцем, который готов отдать кроветворные клетки, чтобы спасти жизнь тяжелобольному человеку. Он уже сдал кровь на типирование в лаборатории.

В будущем Владимир мечтает побить рекорд известного британского велогонщика Марка Бомонта, который в 2017 году за 79 дней пересек на велосипеде Европу, Россию, Монголию и Китай, затем Австралию и Новую Зеландию.

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