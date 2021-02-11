В Симферополе и Севастополе 12 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кубанская, 12, 14, 3-9 (нечет), 13б;

ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет);

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет); пр-т Победы, 229а, 231;

ул. Буденного, 17-27; ул. Луговая, 9;

ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);

ул. Дачная, 24-56(чет), 43-61(нечет);

ул. Малореченская, 2а, 6-6/62(чет), 5-25(нечет);

ул. Федотова, 54-62(чет), 31, 31а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

пр. Генерала Острякова 98, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120

с 9.00 до 13.00

село Тыловое: ул. Лесная 10,9; ул. Подгорная 2,1

село Орловка: ул. Красноярская 14,42-44,23; пер. Багряный 2,8,12,22-30,5,9,13,15,19,21,25,29; ул. Лазурная 4,10,14-20,36,38,29,1,3,9-25,33,35

с 9.00 до 17.00

ул. Руднева 30;

спуск Сильникова 1;

ул. Ленина 38,46;

ул. Луначарского 33;

ул. Людмилы Павличенко 1-А;

ул. Терещенко 1,3;

пр. Нахимова 14,16;

ул. Генерала Петрова 2;

ул. Маяковского 1,3;

ул. Маринеско Александра 5

село Терновка: ул. Подгорная 6-18,5-19; ул. Студенческая 14-46,13-45

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