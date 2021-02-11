В Крыму в 1,5 раза увеличился спрос на отдых в межсезонье

На полуострове работают 1092 объекта размещения Фото: Архив "КП"

Спрос на отдых в Крыму во время межсезонья вырос в полтора раза, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма.

Он отметил, что доля республики в продажах национального туроператора «Алеан» составила 40% по стране на оздоровительные программы, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день на полуострове работают 1092 объекта размещения, в том числе 71 санаторий. Около 40 санаториев уже подготовили программы по реабилитации после COVID-19, и 10 разрабатывают собственные программы.

Заметим, только за новогодние праздники в Крыму отдохнули почти 240 тысяч туристов, что на 14% превысило показатели прошлого года.

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