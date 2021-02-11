Светящийся троллейбус Симферополя перевезли в парк им. Гагарина

Сияющий троллейбус будет украшать площадь Детского парка. Фото: МБУ «Парки Столицы»

Инсталляцию троллейбуса, которая размещалась на площади Куйбышева в Симферополе, перевезли в Гагаринский парк.

Новогодние праздники прошли, а поэтому объект решили перенести в более досуговую зону города, сообщили в пресс-службе «Парки столицы».

- Теперь «рогатый» красавец стоит рядом с аттракционом «Автодром». Найти его можно прямо за колесом обозрения. Яркий арт будет радовать жителей и гостей Симферополя круглый год, - добавили в МБУ.

Инсталляции, которые стояли на площади Ленина, отправились на хранение до следующего года.

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